Долгая дорога в дюнах
1-й сезон

Долгая дорога в дюнах (сериал, 1980) сезон 1 смотреть онлайн

1980, Долгая дорога в дюнах. Сезон 1 7 серий
Драма12+

О сериале

История любви Артура, сына рыбака, и красавицы Марты, которые пронесли своe чувство через все трудности и горести военных и послевоенных лет. Долгими и тернистыми были жизненные пути, по которым шли герои фильма, пока они вновь не встретились на родной латвийской земле…

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Долгая дорога в дюнах»