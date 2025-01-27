Страшное дело! (сериал, 2017) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Документальный телепроект Игоря Прокопенко на темы, которые будоражат современное общество.



О власти, о политиках и чиновниках, о доморощенных оппозиционерах.

О богатых и знаменитых, которые в погоне за известностью заказывают на себя скандалы.

О том, почему в современном мире развлекательные шоу все больше превращаются в цирк.

О самых фантастических – невероятных и шокирующих – гипотезах.

