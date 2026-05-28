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Страшное дело!

Страшное дело! (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Страшное дело! 1 сезон
Документальный18+
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Страшное дело!

О сериале

Документальный телепроект Игоря Прокопенко на темы, которые будоражат современное общество.

О власти, о политиках и чиновниках, о доморощенных оппозиционерах.
О богатых и знаменитых, которые в погоне за известностью заказывают на себя скандалы.
О том, почему в современном мире развлекательные шоу все больше превращаются в цирк.
О самых фантастических – невероятных и шокирующих – гипотезах.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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