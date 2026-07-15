2021, Документалист. Охотник за призраками. Сезон 1. Серия 7
Драма18+
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Документалист. Охотник за призраками (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Женя Морозов — документалист. Он добился больших успехов в профессии, но сами фильмы не принесли ему известности. Тогда он решает снять документальное кино, которое взорвёт интернет. Осталось только выбрать тему. Заглянув смерти в глаза, Женя решает посвятить свой новый фильм исследованию сверхъестественного и паранормального. Он собирает группу, состоящую из своей бывшей девушки, сценаристки Даши, и оператора Егора. Жаль, документалист не догадывается, во что он всех втянул.
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