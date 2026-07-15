Женя Морозов — документалист. Он добился больших успехов в профессии, но сами фильмы не принесли ему известности. Тогда он решает снять документальное кино, которое взорвёт интернет. Осталось только выбрать тему. Заглянув смерти в глаза, Женя решает посвятить свой новый фильм исследованию сверхъестественного и паранормального. Он собирает группу, состоящую из своей бывшей девушки, сценаристки Даши, и оператора Егора. Жаль, документалист не догадывается, во что он всех втянул.

