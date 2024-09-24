Доктор Люсия. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Доктор Люсия
3-й сезон
1-я серия
8.52023, Dr. Lucia, An Extraordinary Gift
Мелодрама, Боевик18+
Серия в подписке «viju+»

Доктор Люсия (сериал, 2023) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Талантливый врач Люсия Кастильо приходит в сознание после аварии и обнаруживает сверхчувствительность к состоянию людей. Ставить диагнозы это помогает, а вот на саму Люсию новая способность влияет неоднозначно...

Страна
Мексика
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb