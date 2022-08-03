Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн

Рождественская серия. Канун Рождества 1892 года, Лондон, идет сказочный снег. Доктор затворился в трауре и решил не вмешиваться в проблемы вселенной. Но когда сказка становится кошмаром и леденящая кровь опасность угрожает Земле, за помощью к Доктору обращается неординарная молодая гувернантка Клара. Действительно ли Доктор отвернeтся от человечества после возвращения старых друзей, или же он будет сражаться, чтобы спасти мир от ледяных лап этой таинственной угрозы?

