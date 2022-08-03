Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн

WinkСериалыДоктор Кто7-й сезон6-я серия
2012, Doctor Who 7. 6
Фантастика12+
О сериале
Рождественская серия. Канун Рождества 1892 года, Лондон, идет сказочный снег. Доктор затворился в трауре и решил не вмешиваться в проблемы вселенной. Но когда сказка становится кошмаром и леденящая кровь опасность угрожает Земле, за помощью к Доктору обращается неординарная молодая гувернантка Клара. Действительно ли Доктор отвернeтся от человечества после возвращения старых друзей, или же он будет сражаться, чтобы спасти мир от ледяных лап этой таинственной угрозы?
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb
- ГХРежиссёр
Грэм
Харпер
- ЭЛРежиссёр
Эрос
Лин
- ДМРежиссёр
Джейми
Магнус Стоун
- ДМРежиссёр
Дуглас
Маккиннон
- Актёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Мэтт
Смит
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актриса
Джоди
Уиттакер
- НБАктёр
Николас
Бриггс
- ДКАктриса
Дженна
Коулман
- ПКАктёр
Пол
Кэйси
- Актриса
Карен
Гиллан
- СНСценарист
Сидни
Ньюман
- КЧСценарист
Крис
Чибнелл
- ТУСценарист
Тоби
Уитхауз
- Сценарист
Марк
Гэтисс
- Продюсер
Стивен
Моффат
- Продюсер
Расселл
Т. Дэвис
- ДГПродюсер
Джули
Гарднер
- ФКПродюсер
Фил
Коллинсон
- СНХудожник
Стивен
Николас
- ЭДХудожник
Эрвел
Джонс
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ЭТХудожник
Эдвард
Томас
- МПХудожник
Майкл
Пиквоуд
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- ЭВОператор
Эрнест
Винс
- РТОператор
Рори
Тейлор
- МУОператор
Марк
Уотерс
- СПОператор
Стефан
Перссон
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд