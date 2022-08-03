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Доктор Кто

Доктор Кто (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Doctor Who 4 сезона
Фантастика, Приключения18+

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О сериале

Сериал отображает приключения мистического инопланетянина-гуманоида называющего себя Доктор, без цели путешествующего через время и пространство в космическом корабле, который снаружи выглядит как полицейская будка 50-х годов. Доктор чрезвычайно эксцентричен и имеет невероятные знания в областях технологии, истории и науки. Он путешествует вместе со своими компаньонами, попутно борясь против космических злодеев и спасая Землю от бесчисленных врагов.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»