Догоняя смерть. Серия 5
Wink
Сериалы
Догоняя смерть
1-й сезон
5-я серия
8.22019, The Grave
Триллеры, Детективы18+

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Догоняя смерть (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

В результате землетрясения на поверхности обнаружены скелеты 3 человек. Результаты тестов ДНК показывают, что эти останки принадлежат людям, которые еще живы. Так начинается захватывающее расследование, которое ведут двое полицейских детективов. Кто эти жертвы? Как они могут быть и живы, и мертвы одновременно? Ответы окажутся далеко за рамками человеческого воображения.

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Информация

Страна
Израиль
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb