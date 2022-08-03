Догоняя смерть (сериал, 2019) смотреть онлайн

В результате землетрясения на поверхности обнаружены скелеты 3 человек. Результаты тестов ДНК показывают, что эти останки принадлежат людям, которые еще живы. Так начинается захватывающее расследование, которое ведут двое полицейских детективов. Кто эти жертвы? Как они могут быть и живы, и мертвы одновременно? Ответы окажутся далеко за рамками человеческого воображения.

