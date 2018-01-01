Добро пожаловать в Вэйн. Сезон 2. Пытливые умы Вэйна
Wink
Детям
Добро пожаловать в Вэйн.
2-й сезон
6-я серия

Добро пожаловать в Вэйн. (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2018, Welcome to the Wayne
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Десятилетний сорванец Энси переезжает вместе с семьей в Нью-Йорк и поселяется в многоэтажном жилом комплексе Вэйн. Высотка полна загадочных секретов и удивительных обитателей. Вместе с другом-соседом Олли Энси начинает исследовать это необычное место, то и дело нарываясь на приключения.

Сериал Добро пожаловать в Вэйн 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Добро пожаловать в Вэйн.»