Добро пожаловать в Вэйн.
Wink
Детям
Добро пожаловать в Вэйн.

Добро пожаловать в Вэйн. (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Добро пожаловать в Вэйн 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Десятилетний сорванец Энси переезжает вместе с семьей в Нью-Йорк и поселяется в многоэтажном жилом комплексе Вэйн. Высотка полна загадочных секретов и удивительных обитателей. Вместе с другом-соседом Олли Энси начинает исследовать это необычное место, то и дело нарываясь на приключения.

Все сезоны сериала Добро пожаловать в Вэйн смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Добро пожаловать в Вэйн.»

Всё