Добиться искренности (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Романтическая комедия об актрисе, которой, чтобы подготовиться к следующей роли, нужно работать в реальной юридической фирме, и ее суровом начальнике. О Юнсо – известная актриса, прославившаяся своей красотой, а не актерским мастерством. Кажется, что ее карьере пришел конец: она оказывается в центре скандала с наследником крупной корпорации и после этого ей два года не предлагают новых ролей. Однажды она узнает, что именитый сценарист хочет предложить ей сыграть секретаршу адвоката в своем новом сериале. Для этого ей необходимо набраться настоящего опыта и на несколько месяцев устроиться в юридическую фирму. Квон Чоннок, с которым ей предстоит работать, недоволен такой перспективой, но не может перечить своему боссу. Несмотря на напряженные отношения, между Чонноком и Юнсо зарождается любовь.
