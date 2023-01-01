Добиться искренности
Wink
Сериалы
Добиться искренности

Добиться искренности (сериал, 2019) смотреть онлайн

9.32019, Touch your heart 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Популярная актриса О Юн-со оказывается в центре скандала с наследником богатой семьи, из-за чего ее карьера идет под откос. Шанс на возвращение появляется, когда она узнает, что востребованный сценарист хотел бы видеть ее в дораме в роли секретаря адвоката. Чтобы лучше вжиться в роль, Юн-со устраивается помощницей к высокомерному и хладнокровному адвокату из известной юридической фирмы.

Все сезоны сериала Добиться искренности смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb