Добиться искренности (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Популярная актриса О Юн-со оказывается в центре скандала с наследником богатой семьи, из-за чего ее карьера идет под откос. Шанс на возвращение появляется, когда она узнает, что востребованный сце�нарист хотел бы видеть ее в дораме в роли секретаря адвоката. Чтобы лучше вжиться в роль, Юн-со устраивается помощницей к высокомерному и хладнокровному адвокату из известной юридической фирмы.



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