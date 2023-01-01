Добиться искренности (сериал, 2019) смотреть онлайн
9.32019, Touch your heart 1 сезон
Мелодрамы16+
Сезоны и серии
- 16+67 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+64 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+62 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+67 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+68 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+66 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+69 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+68 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+67 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+64 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+65 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+66 мин
Добиться искренности
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Популярная актриса О Юн-со оказывается в центре скандала с наследником богатой семьи, из-за чего ее карьера идет под откос. Шанс на возвращение появляется, когда она узнает, что востребованный сце�нарист хотел бы видеть ее в дораме в роли секретаря адвоката. Чтобы лучше вжиться в роль, Юн-со устраивается помощницей к высокомерному и хладнокровному адвокату из известной юридической фирмы.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb