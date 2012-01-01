Wink
Сериалы
Диверсанты
1-й сезон
2-я серия

Диверсанты (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Диверсанты. Серия 2
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Фильм повествует об оперативной работе агентов разведки, о подготовке и реализации важнейших диверсионных операций и работе наиболее крупных диверсионных партизанский отрядов, а также легендарных операциях советской разведки, вошедших в историю Великой Отечественной войны.

Сериал Диверсанты 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb