Кто на самом деле главный в дикой природе: огромный лев или крошечный зверёк с кожей, которую не прокусить даже самому сильному хищнику? В этом проекте вас ждут невероятные открытия о странных и жестоких повадках животных, где хитрость, тактика и неожиданная сила переворачивают все законы природы. Будет зверски интересно!



Еженедельный познавательный тележурнал обо всём удивительном и неординарном, что только может повстречаться на нашей планете:

• странные повадки диких животных

• удивительные малоизученные существа планеты

• дикие нравы разных народов

• редкие и страшные явления

• главные рекордсмены планет

