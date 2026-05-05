Дикий, дикий мир. Сезон 1. Серия 3
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Дикий, дикий мир
1-й сезон
3-я серия

Дикий, дикий мир (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.32026, Дикий, дикий мир. Сезон 1. Серия 3
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кто на самом деле главный в дикой природе: огромный лев или крошечный зверёк с кожей, которую не прокусить даже самому сильному хищнику? В этом проекте вас ждут невероятные открытия о странных и жестоких повадках животных, где хитрость, тактика и неожиданная сила переворачивают все законы природы. Будет зверски интересно!

Еженедельный познавательный тележурнал обо всём удивительном и неординарном, что только может повстречаться на нашей планете:
• странные повадки диких животных
• удивительные малоизученные существа планеты
• дикие нравы разных народов
• редкие и страшные явления
• главные рекордсмены планет

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
47 мин / 00:47

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