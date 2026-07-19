Непобедимый Диего Пачеко, кажется, целую вечность ходит рядом с мировыми титулами, но никак не добьется полноценного триумфа. Он много лет коллекционирует второстепенные пояса и входит в десятку всех существующих рейтингов второго среднего веса. Последние выигрыши получились не такими убедительными, как обычно, поэтому ему организовали очередную проверку – экс-претендент на временное чемпионство мира WBC Иммануэль Алим. Американцы подерутся за два титула, принадлежащих Пачеко.

