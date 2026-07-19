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2026, Diego Pacheco vs Immanuwel Aleem
Спортивный18+
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Диего Пачеко vs Иммануэль Алим (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Непобедимый Диего Пачеко, кажется, целую вечность ходит рядом с мировыми титулами, но никак не добьется полноценного триумфа. Он много лет коллекционирует второстепенные пояса и входит в десятку всех существующих рейтингов второго среднего веса. Последние выигрыши получились не такими убедительными, как обычно, поэтому ему организовали очередную проверку – экс-претендент на временное чемпионство мира WBC Иммануэль Алим. Американцы подерутся за два титула, принадлежащих Пачеко.