Эта серия пока недоступна
Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
О сериале
Легендарный Шелдон Купер из «Теории большого взрыва» когда-то тоже был маленьким. Хотите узнать, как жилось его семье под одной крышей с юным гением? Начинайте смотреть 1 сезон ситкома «Детство Шелдона» в фирменной озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. У Мэри и Джорджа Куперов трое детей – 14-летний Джорджи и 9-летние двойняшки Мелисса и Шелдон. Последний – одновременно и гордость семьи, ведь он настоящий вундеркинд, и ее проклятие, потому что у мальчика непростой характер. Шелдон не выходит из дома без галстука-бабочки, не подает руки родственнику, не надев перчатки, и не скрывает пренебрежения к людям, уступающим ему в гениальности. Как такого зазнайку примут в новом классе, можно узнать, если смотреть «Детство Шелдона» (1 сезон, по версии Кураж-Бамбей) онлайн на Wink.
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
