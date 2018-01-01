Детки в порядке (сериал, 2018) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Сюжет

Душевный ситком от сценариста «Теории большого взрыва» Тима Дойла. В центре сюжета — неунывающая католическая семейка с окраины Лос-Анджелеса. Воспитывающим восьмерых сорванцов Майку и Пегги становится еще веселее, когда из семинарии возвращается возомнивший себя спасителем старший сын.



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