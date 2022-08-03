Детки в порядке
Wink
Сериалы
Детки в порядке

Детки в порядке (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, The Kids Are Alright 1 сезон
Комедия18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Душевный ситком от сценариста «Теории большого взрыва» Тима Дойла. В центре сюжета — неунывающая католическая семейка с окраины Лос-Анджелеса. Воспитывающим восьмерых сорванцов Майку и Пегги становится еще веселее, когда из семинарии возвращается возомнивший себя спасителем старший сын.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Детки в порядке»