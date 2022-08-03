Отслужив в отдельном дисциплинарном батальоне, Иван возвращается в родной город. Герой морально опустошен, и лишь надежда на воссоединение с любимой дает ему силы. Узнав, что Люба не дождалась, вышла замуж и родила, Иван решает вернуть ее, ведь он уверен, что является отцом ребенка.

