WinkСериалыДети водолея1-й сезон3-я серия
Дети водолея (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2013, Дети водолея. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Отслужив в отдельном дисциплинарном батальоне, Иван возвращается в родной город. Герой морально опустошен, и лишь надежда на воссоединение с любимой дает ему силы. Узнав, что Люба не дождалась, вышла замуж и родила, Иван решает вернуть ее, ведь он уверен, что является отцом ребенка.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- ЭРРежиссёр
Эдуард
Реджепов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Ярослав
Жалнин
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Актриса
Ирина
Чериченко
- АБАктриса
Анастасия
Бибарцева
- МКАктриса
Мария
Компанец
- АЛАктёр
Александр
Лапшин
- ЕСАктриса
Елена
Сорокина
- ВПАктёр
Владислав
Поляков
- ЕЧАктриса
Евгения
Чиркова
- ДРСценарист
Дмитрий
Резаев
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- ЧХПродюсер
Чермен
Хадиков
- АГПродюсер
Артур
Гюлумян
- ВБХудожник
Владимир
Байрамов
- ГРОператор
Гафур
Реджепов
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин