Дети миллиардера: Папа, верни нам маму! (сериал, 2024) сезон 1 серия 66 смотреть онлайн

"Дети миллиардера: Папа, верни нам маму!" – захватывающая история мести, любви и семейного воссоединения!

Пять лет назад Ханна, преданная мужем и лучшей подругой, провела ночь с загадочным миллиардером и уехала, беременная двойней. Теперь она возвращается – успешная, богатая и готовая к мести!

Но ее дети – не просто ее сокровище. Их отец, влиятельный миллиардер, все эти годы искал Ханну. Сможет ли семья воссоединиться? Получит ли Ханна назад всё, что у нее отняли? И какое наказание ждет предателей?



