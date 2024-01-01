Дети миллиардера: Папа, верни нам маму!. Сезон 1. Серия 35
Wink
Сериалы
Дети миллиардера: Папа, верни нам маму!
1-й сезон
35-я серия

Дети миллиардера: Папа, верни нам маму! (сериал, 2024) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

2024, Billionaire Twins: Daddy, Please Take Mommy
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"Дети миллиардера: Папа, верни нам маму!" – захватывающая история мести, любви и семейного воссоединения!
Пять лет назад Ханна, преданная мужем и лучшей подругой, провела ночь с загадочным миллиардером и уехала, беременная двойней. Теперь она возвращается – успешная, богатая и готовая к мести!
Но ее дети – не просто ее сокровище. Их отец, влиятельный миллиардер, все эти годы искал Ханну. Сможет ли семья воссоединиться? Получит ли Ханна назад всё, что у нее отняли? И какое наказание ждет предателей?

Сериал Дети миллиардера: Папа, верни нам маму! 1 сезон 35 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг