Держи меня крепче, пожарный. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Держи меня крепче, пожарный
1-й сезон
6-я серия
7.52025, Hold Me Tight, Mr. Firefighter
Мелодрама18+

Держи меня крепче, пожарный (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рэймонд Лонгвуд – герой-пожарный, тайный наследник бизнес-империи. Он ищет ту самую девушку, которая спасла его из огня. Судьбоносная встреча на вызове приводит к мгновенной страсти и браку. Но восторг сменяется шоком: его новая жена, Крис Соломонс, не только его заклятый соперник, глава конкурирующей корпорации, но и жертва преступления, в котором виновна его семья. Теперь им предстоит война на двух фронтах: в бизнесе и в сердце. Смогут ли они спасти любовь, когда их мир построен на пепле лжи и мести?

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

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