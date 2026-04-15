Держи меня крепче, пожарный (сериал, 2025) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн бесплатно

Рэймонд Лонгвуд – герой-пожарный, тайный наследник бизнес-империи. Он ищет ту самую девушку, которая спасла его из огня. Судьбоносная встреча на вызове приводит к мгновенной страсти и браку. Но восторг сменяется шоком: его новая жена, Крис Соломонс, не только его заклятый соперник, глава конкурирующей корпорации, но и жертва преступления, в котором виновна его семья. Теперь им предстоит война на двух фронтах: в бизнесе и в сердце. Смогут ли они спасти любовь, когда их мир построен на пепле лжи и мести?



