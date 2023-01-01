Дела житейские. Сезон 4. Серия 4
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Дела житейские (сериал, 2023) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

9.02023, Дела житейские. Сезон 4. Серия 4
Детектив, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Вера Филатова возвращается из Москвы в родной город вместе с дочкой, чтобы начать новую жизнь после измены мужа. Здесь она вливается в необычный социальный проект — службу помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Сериал Дела житейские 4 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Дела житейские»