Давай полетим на луну. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Давай полетим на луну
1-й сезон
1-я серия
8.92025, Dalkkaji gaja
Мелодрама, Комедия18+
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Давай полетим на луну (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Три подруги, разочаровавшись в работе и возможностях для карьерного роста, решают погрузиться в мир криптовалют. Комедия «Давай полетим на луну» — дорама о тех, кто мечтает о нормальной жизни.

Устраиваясь на работу в маркетинговый отдел кондитерской компании, Чон Тахэ сомневалась, что это сделает ее счастливой. Некоторое время спустя она понимает. что ее опасения оказались оправданы: зарплаты едва хватает на достойную жизнь, усилия девушки ценятся низко, а перспектив развития никаких. Когда ее бросает парень, объяснив это тем, что вместе у них не будет денег, чтобы создать семью и воспитать детей, Тахэ понимает, что в жизни нужно что-то менять. К счастью, у подруги есть идея, как вырваться из порочного круга: начать заниматься финансами и вложиться в криптовалюту.

Как это изменит жизнь Тахэ и ее близких, вы узнаете, когда будете смотреть «Давай полетим на луну» (2025) в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb