Давай полетим на луну (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+67 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 1
- 18+67 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 2
- 18+65 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 3
- 18+67 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 4
- 18+65 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 5
- 18+67 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 6
- 18+66 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 7
- 18+67 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 8
- 18+66 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 9
- 18+65 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 10
- 18+67 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 11
- 18+71 мин
Давай полетим на луну
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Три подруги, разочаровавшись в работе и возможностях для карьерного роста, решают погрузиться в мир криптовалют. Комедия «Давай полетим на луну» — дорама о тех, кто мечтает о нормальной жизни.
Устраиваясь на работу в маркетинговый отдел кондитерской компании, Чон Тахэ сомневалась, что это сделает ее счастливой. Некоторое время спустя она понимает. что ее опасения оказались оправданы: зарплаты едва хватает на достойную жизнь, усилия девушки ценятся низко, а перспектив развития никаких. Когда ее бросает парень, объяснив это тем, что вместе у них не будет денег, чтобы создать семью и воспитать детей, Тахэ понимает, что в жизни нужно что-то менять. К счастью, у подруги есть идея, как вырваться из порочного круга: начать заниматься финансами и вложиться в криптовалюту.
Как это изменит жизнь Тахэ и ее близких, вы узнаете, когда будете смотреть «Давай полетим на луну» (2025) в онлайн-кинотеатре Wink.