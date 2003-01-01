Даша-путешественница. Сезон 3. Серия 19
Wink
Детям
Даша-путешественница
3-й сезон
19-я серия

Даша-путешественница (мультсериал, 2003) сезон 3 серия 19 смотреть онлайн

7.22003, Dora the Explorer
Мультсериалы, Фэнтези0+

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О сериале

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Даша-путешественница»