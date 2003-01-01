Даша-путешественница (мультсериал, 2003) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.



