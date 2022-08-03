Даша-путешественница. Сезон 1. Серия 9
Wink
Детям
Даша-путешественница
1-й сезон
9-я серия

Даша-путешественница (мультсериал, 2000) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

7.22000, Dora the Explorer
Мультсериалы, Фэнтези0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Даша-путешественница»