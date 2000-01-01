Даша-путешественница (мультсериал, 2000) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.22000, Dora the Explorer
Мультсериалы, Фэнтези0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.
Сериал Даша-путешественница 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоSD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
4.3 IMDb
- АЯРежиссёр
Аллан
Якобсен
- КХАктриса
Кэтлин
Херлс
- ЛМАктриса
Лейша
Медина
- МУАктёр
Марк
Уэйнер
- ХЧАктёр
Харрисон
Чад
- СТАктриса
Саша
Торо
- АБАктёр
Адам
Браун
- РМАктёр
Риган
Мизрахи
- АСАктриса
Александрия
Суарез
- ЭФАктриса
Эшли
Флеминг
- ДБАктёр
Джейк
Барбеидж
- ХСАктёр
Хосе
Селая
- ЛВАктёр
Лесли
Валдес
- КГСценарист
Крис
Гиффорд
- ДАСценарист
Джордже
Агирр
- ЛВСценарист
Лесли
Валдес
- КГПродюсер
Крис
Гиффорд
- ЭУПродюсер
Эрик
Уэйнер
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НДХудожник
Нэш
Данниган
- РРМонтажёр
Робби
Робертс
- БШКомпозитор
Билли
Штраус
- ДБКомпозитор
Джед
Бекер