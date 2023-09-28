Вдохновленная «Фарго» французская криминальная комедия о непутевых интернет-мошенниках, привлекших внимание албанской мафии. Фло и Бен, двое друзей-гиков, проводят почти все свободное время в интернете. Они ведут канал на YouTube и промышляют хакерством, портя жизнь распространителям фейков и конспирологам. Один из их проектов — мошеннический сайт, где желающие могут купить услуги наемных убийц за криптовалюту. Естественно, Фло и Бен забирают всю выручку себе, а выполнять заказы не собираются. Этим они выводят из себя Алкана, албанского преступника, который хотел прикончить главаря криминальной банды. Теперь жизни хакеров грозит реальная опасность. Об их противостоянии с бандитами расскажет «Даркнет» — сериал 2022 смотреть онлайн можно на Wink.

