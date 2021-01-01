Даль-ли и камджатхан. Сезон 1. Серия 6
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Даль-ли и камджатхан
1-й сезон
6-я серия

Даль-ли и камджатхан (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.32021, Dali & Cocky prince
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История любви, родившейся из противостояния, в дораме о неотесанном богаче и утонченной галеристке. Чин Му-хак со школы не отличался высокой успеваемостью, но все-таки преуспел в жизни благодаря связям родителей и собственным предпринимательским талантам. Парень управляет семейным бизнесом – сетью ресторанов, где острый картофельно-свиной суп камджатхан – фирменное блюдо. Чтобы выглядеть интеллигентным, Чин Му-хак решает приобрести художественную галерею, и его выбор падает на место, которым владеет Ким Даль-ли, знающая семь языков.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb