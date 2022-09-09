WinkСериалыДаль-ли и камджатхан1-й сезон14-я серия
Даль-ли и камджатхан (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
9.32021, Dali & Cocky prince
Мелодрама, Комедия16+
Сезоны и серии
- 16+63 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+63 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+65 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+61 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+61 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+63 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+62 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+66 мин
Даль-ли и камджатхан
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
История любви, родившейся из противостояния, в дораме о неотесанном богаче и утонченной галеристке. Чин Му-хак со школы не отличался высокой успеваемостью, но все-таки преуспел в жизни благодаря связям родителей и собственным предпринимательским талантам. Парень управляет семейным бизнесом – сетью ресторанов, где острый картофельно-свиной суп камджатхан – фирменное блюдо. Чтобы выглядеть интеллигентным, Чин Му-хак решает приобрести художественную галерею, и его выбор падает на место, которым владеет Ким Даль-ли, знающая семь языков.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb