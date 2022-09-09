Даль-ли и камджатхан. Сезон 1. Серия 14
Даль-ли и камджатхан
1-й сезон
14-я серия

Даль-ли и камджатхан (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

9.32021, Dali & Cocky prince
Мелодрама, Комедия16+

О сериале

История любви, родившейся из противостояния, в дораме о неотесанном богаче и утонченной галеристке. Чин Му-хак со школы не отличался высокой успеваемостью, но все-таки преуспел в жизни благодаря связям родителей и собственным предпринимательским талантам. Парень управляет семейным бизнесом – сетью ресторанов, где острый картофельно-свиной суп камджатхан – фирменное блюдо. Чтобы выглядеть интеллигентным, Чин Му-хак решает приобрести художественную галерею, и его выбор падает на место, которым владеет Ким Даль-ли, знающая семь языков.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb