Даль-ли и камджатхан (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

История любви, родившейся из противостояния, в дораме о неотесанном богаче и утонченной галеристке. Чин Му-хак со школы не отличался высокой успеваемостью, но все-таки преуспел в жизни благодаря связям родителей и собственным предпринимательским талантам. Парень управляет семейным бизнесом – сетью ресторанов, где острый картофельно-свиной суп камджатхан – фирменное блюдо. Чтобы выглядеть интеллигентным, Чин Му-хак решает приобрести художественную галерею, и его выбор падает на место, которым владеет Ким Даль-ли, знающая семь языков.

