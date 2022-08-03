Чужая женщина (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыЧужая женщина1-й сезон2-я серия
Вера считает себя вполне счастливой женщиной, у которой есть любящий муж, хороший дом и достаток. Всe в еe жизни мирно и гладко до тех пор, пока в дом не приходит беда. В аварии погибает супруг героини – успешный бизнесмен Дмитрий. Теперь Вера вдова. Ей предстоит самой справляться с трудностями, управлять бизнесом и поддерживать свекровь. Но беда не приходит одна – оказывается, у погибшего мужа была любовница Юля, и она беременна! Мало того, свекровь, к которой Вера относится как к матери, вдруг начинает опекать Юлю и, в конце концов, заявляет, что внука она не оставит – ведь он «единственная родная кровиночка в этом мире»...
5.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Максим
Демченко
- АСАктриса
Александра
Самохина
- ЮКАктриса
Юлия
Кудояр
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- ЛКАктриса
Людмила
Кучеренко
- ББАктёр
Борис
Бедросов
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- АКАктриса
Анжела
Кораблева
- АКАктёр
Андрей
Кривецкий
- Актёр
Алексей
Яровенко
- НЯСценарист
Нина
Якаб
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АМОператор
Алексей
Молчанов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков