Чужая женщина. Серия 2
Wink
Сериалы
Чужая женщина
1-й сезон
2-я серия

Чужая женщина (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Чужая женщина. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вера считает себя вполне счастливой женщиной, у которой есть любящий муж, хороший дом и достаток. Всe в еe жизни мирно и гладко до тех пор, пока в дом не приходит беда. В аварии погибает супруг героини – успешный бизнесмен Дмитрий. Теперь Вера вдова. Ей предстоит самой справляться с трудностями, управлять бизнесом и поддерживать свекровь. Но беда не приходит одна – оказывается, у погибшего мужа была любовница Юля, и она беременна! Мало того, свекровь, к которой Вера относится как к матери, вдруг начинает опекать Юлю и, в конце концов, заявляет, что внука она не оставит – ведь он «единственная родная кровиночка в этом мире»...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужая женщина»