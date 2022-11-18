Эта серия пока недоступна
Чудо-доктор (сериал, 2019) сезон 1 серия 99 смотреть онлайн
О сериале
Турецкий ремейк корейского сериала «Хороший доктор» — о талантливом враче, которому сложно выстраивать отношения с пациентами и коллегами из-за аутизма. У шоу уже выходила американская адаптация с Фредди Хаймором в главной роли. Хирургический отдел крупной больницы переворачивается с ног на голову, когда к команде присоединяется новый сотрудник Али. Он — врач с синдромом саванта. Это состояние, которое дарит ему выдающиеся способности в медицине, но осложняет социальные отношения. Коллеги поначалу на дух не переносят новичка, но постепенно его честность и приверженность делу помогают завоевать их расположение. Сотрудники больницы становятся для Али новой семьей. Посмотреть на их отношения онлайн можно в турецком сериале «Чудо-доктор» (2019), доступном на русском языке в сервисе Wink.
Рейтинг
- АЧРежиссёр
Айтач
Чичек
- ТОАктёр
Танер
Олмез
- ОТАктёр
Онур
Туна
- СУАктриса
Синем
Унсал
- ХТАктриса
Хазал
Тюресан
- МААктёр
Мурат
Айген
- БДАктриса
Бихтер
Динчел
- ХКАктриса
Хаял
Кёсеолу
- МБАктёр
Мерве
Булут
- АКАктёр
Адин
Кюльче
- БТАктёр
Берк
Токтамышолу
- ПЧСценарист
Пак
Чэ-бом
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ЯСАктёр дубляжа
Ярослав
Строганов
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- КААктриса дубляжа
Каринэ
Асланян
- Композитор
Айтекин
Аташ