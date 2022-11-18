Чудо-доктор (сериал, 2019) сезон 1 серия 64 смотреть онлайн

Турецкий ремейк корейского сериала «Хороший доктор» — о талантливом враче, которому сложно выстраивать отношения с пациентами и коллегами из-за аутизма. У шоу уже выходила американская адаптация с Фредди Хаймором в главной роли. Хирургический отдел крупной больницы переворачивается с ног на голову, когда к команде присоединяется новый сотрудник Али. Он — врач с синдромом саванта. Это состояние, которое дарит ему выдающиеся способности в медицине, но осложняет социальные отношения. Коллеги поначалу на дух не переносят новичка, но постепенно его честность и приверженность делу помогают завоевать их расположение. Сотрудники больницы становятся для Али новой семьей. Посмотреть на их отношения онлайн можно в турецком сериале «Чудо-доктор» (2019), доступном на русском языке в сервисе Wink.

