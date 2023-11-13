Чудеса природы. Сезон 2. Серия 3
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Чудеса природы (сериал, 2012) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

9.02012, Miracles of Nature
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Где на планете можно найти единственный нетронутый ледник? Где находится самый широкий, самый высокий или самый маленький водопад в мире? Какая пустыня самая сухая или самая большая? Где находятся самые недоступные горы, самая глубокая точка океана или где лежат соляные равнины? Сериал откроет мир гейзеров, действующих вулканов и причудливых скальных образований, которые объединяет одно — они не являются делом рук человека, это волшебные творения природы.

Страна
США, Чехия
Жанр
Документальный
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb