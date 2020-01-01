Чуч-Мяуч (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Мультсериал для малышей, вдохновленный советским мультфильмом «Чучело-Мяучело» — о девочке Марусе и ее друзьях, которые встречают волшебного говорящего кота. Однажды, задумав очередную шалость, школьница Маруся, а также ее друзья Миша и Варя встречают необычного кота Мяуча, живущего в доме у колдуньи Эммы Карловны, продающей волшебные диковинки. Мяуч может исполнять желания — целых два в день. Его волшебство всегда работает, но не обязательно так, как того хотят дети. Экспериментируя с магией, Маруся и ее друзья оказываются в необычных ситуациях: превращаются в мышей, оживляют экзотические цветы из Марокко или ускоряют время, замедляя при этом себя. Каждый раз они выносят из этого новые уроки и чуть больше узнают о том, как устроен мир.



