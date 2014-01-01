Что скрывают?. Сезон 1. Серия 14
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Что скрывают?
1-й сезон
14-я серия

Что скрывают? (сериал, 2014) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

2014, Что скрывают?. Сезон 1. Серия 14
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Получая счёт за еду, сервис и лечение, на самом деле мы часто платим за наглый обман. В новом авторском цикле расследований «Что скрывают?» раскрываются криминальные секреты сферы услуг и разоблачаются мелкое жульничество, достигшее в России чудовищных масштабов. Все нелегальные приёмы и махинации ведущий проекта Дмитрий Анисимов проверит на собственной шкуре и лично отправит преступников под суд.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

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