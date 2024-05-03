Что скрывают? (сериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Получая счёт за еду, сервис и лечение, на самом деле мы часто платим за наглый обман. В новом авторском цикле расследований «Что скрывают?» раскрываются криминальные секреты сферы услуг и разоблачаются мелкое жульничество, достигшее в России чудовищных масштабов. Все нелегальные приёмы и махинации ведущий проекта Дмитрий Анисимов проверит на собственной шкуре и лично отправит преступников под суд.

