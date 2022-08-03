Чрезвычайно английский скандал (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Чрезвычайно английский скандал. Серия 3
Чрезвычайно английский скандал
1-й сезон
3-я серия

2018, A Very English Scandal
Драма, Исторический18+

О сериале

Великобритания, 60-е годы, гомосексуальность только-только перестает быть уголовно наказуемым преступлением. Джереми Торп — самый молодой партийный лидер в стране за последние сто лет и глава либеральной партии — отчаянно пытается скрыть правду о своей сексуальной ориентации. Но пока бывший любовник Торпа Норман Скотт знает его секрет, блестящая карьера политика находится под угрозой. Главный герой видит только один путь заставить Скотта замолчать навсегда.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Исторический, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

