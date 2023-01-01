Чрезвычайно английский скандал
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Чрезвычайно английский скандал

Чрезвычайно английский скандал (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, A Very English Scandal 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Великобритания, 60-е годы, гомосексуальность только-только перестает быть уголовно наказуемым преступлением. Джереми Торп — самый молодой партийный лидер в стране за последние сто лет и глава либеральной партии — отчаянно пытается скрыть правду о своей сексуальной ориентации. Но пока бывший любовник Торпа Норман Скотт знает его секрет, блестящая карьера политика находится под угрозой. Главный герой видит только один путь заставить Скотта замолчать навсегда.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чрезвычайно английский скандал»

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