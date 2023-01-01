Чрезвычайно английский скандал (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Великобритания, 60-е годы, гомосексуальность только-только перестает быть уголовно наказуемым преступлением. Джереми Торп — самый молодой партийный лидер в стране за последние сто лет и глава либеральной партии — отчаянно пытается скрыть правду о своей сексуальной ориентации. Но пока бывши�й любовник Торпа Норман Скотт знает его секрет, блестящая карьера политика находится под угрозой. Главный герой видит только один путь заставить Скотта замолчать навсегда.



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