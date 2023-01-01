Чрезвычайно английский скандал (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, A Very English Scandal 1 сезон
Драмы, Комедии18+
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Сюжет
Великобритания, 60-е годы, гомосексуальность только-только перестает быть уголовно наказуемым преступлением. Джереми Торп — самый молодой партийный лидер в стране за последние сто лет и глава либеральной партии — отчаянно пытается скрыть правду о своей сексуальной ориентации. Но пока бывши�й любовник Торпа Норман Скотт знает его секрет, блестящая карьера политика находится под угрозой. Главный герой видит только один путь заставить Скотта замолчать навсегда.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии, Исторические, Криминал, Драмы, Зарубежные, Мини-сериалы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Бен
Уишоу
- АДАктёр
Алекс
Дженнингс
- ПХАктриса
Патриция
Ходж
- ПХАктёр
Пол
Хилтон
- НБАктриса
Наоми
Баттрик
- ЭФАктёр
Эндрю
Френч
- МУАктёр
Морган
Уоткинс
- ДУАктёр
Джейсон
Уоткинс
- МДАктриса
Моника
Долан
- Сценарист
Расселл
Т. Дэвис
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- ПЧПродюсер
Питер
Чернин
- Продюсер
Расселл
Т. Дэвис
- Продюсер
Стивен
Фрирз
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд