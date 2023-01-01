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Чрезвычайно английский скандал
Актёры и съёмочная группа сериала «Чрезвычайно английский скандал»

Актёры и съёмочная группа сериала «Чрезвычайно английский скандал»

Режиссёры

Стивен Фрирз

Стивен Фрирз

Stephen Frears
Режиссёр

Актёры

Хью Грант

Хью Грант

Hugh Grant
АктёрJeremy Thorpe
Бен Уишоу

Бен Уишоу

Ben Whishaw
АктёрNorman Scott
Алекс Дженнингс

Алекс Дженнингс

Alex Jennings
АктёрPeter Bessell
Патриция Ходж

Патриция Ходж

Patricia Hodge
АктрисаUrsula Thorpe
�Пол Хилтон

Пол Хилтон

Paul Hilton
АктёрDavid Holmes
Наоми Баттрик

Наоми Баттрик

Naomi Battrick
АктрисаDiana Stainton
Эндрю Френч

Эндрю Френч

Andrew French
Актёр
Морган Уоткинс

Морган Уоткинс

Morgan Watkins
АктёрMike Steele
Джейсон Уоткинс

Джейсон Уоткинс

Jason Watkins
АктёрEmlyn Hooson
Моника Долан

Моника Долан

Monica Dolan
АктрисаMarion Thorpe

Сценаристы

Расселл Т. �Дэвис

Расселл Т. Дэвис

Russell T. Davies
Сценарист

Продюсеры

Грэм Бродбент

Грэм Бродбент

Graham Broadbent
Продюсер
Питер Чернин

Питер Чернин

Peter Czernin
Продюсер
Расселл Т. Дэвис

Расселл Т. Дэвис

Russell T. Davies
Продюсер
Стивен Фрирз

Стивен Фрирз

Stephen Frears
Продюсер

Операторы

Дэнни Коэн

Дэнни Коэн

Danny Cohen
Оператор

Композиторы

Мюррэй Голд

Мюррэй Голд

Murray Gold
Композитор