Чосонский стрелок (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+57 мин
Чосонский стрелок
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- 16+58 мин
Чосонский стрелок
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Чосонский стрелок
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Чосонский стрелок
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Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Чосонский стрелок
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Чосонский стрелок
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Чосонский стрелок
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Чосонский стрелок
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Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Чосонский стрелок
Се�зон 1 Серия 16Бесплатно
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Чосонский стрелок
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Чосонский стрелок
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+59 мин
Чосонский стрелок
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Чосонский стрелок
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+61 мин
Чосонский стрелок
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
Сюжет
Корейская историческая дорама о сыне мечника, который мстит за смерть отца и пытается спасти сестру, попавшую в рабство. 1876 год. Молодой мечник Пак Юнган живет беззаботной жизнью и пытается завоевать сердце юной Чон Суин. В это время в Чосоне зреет серьезный конфликт между представителями двух враждующих идеологий — консервативной и прогрессивной. Отец Пака, легендарный мастер клинка, погибает от рук заговорщиков, а сестру забирают в рабство. Спасаясь, Юнган вынужден бежать в Японию, но спустя три года возвращается на родину под новым именем и вооруженный винтовкой. Теперь он сразится с коррупционерами и отомстит за семью. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Чосонский стрелок» — дорама в хорошем качестве уже ждет вас на нашем видеосервисе без рекламы!
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