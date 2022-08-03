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Читающий мысли
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Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

2014, The Listener 5
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Детектив Беккер вместе с Тоби приходят на светский раут, который устроили баллотирующийся в мэры депутат Грег Тернер, его супруга Кэтрин и глава его кампании Стив Гарфилд. Брайан просит Логана прочесть мысли Грега, но для этого необходимо, чтобы тот начал вспоминать о том, что интересует Беккера.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»