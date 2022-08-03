Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

Детектив Беккер вместе с Тоби приходят на светский раут, который устроили баллотирующийся в мэры депутат Грег Тернер, его супруга Кэтрин и глава его кампании Стив Гарфилд. Брайан просит Логана прочесть мысли Грега, но для этого необходимо, чтобы тот начал вспоминать о том, что интересует Беккера.



