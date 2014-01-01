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Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

2014, The Listener 5
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Во время презентации новой видеоигры ее создатель был найден мертвым. Покойный Данкан – друг Дева, и тот спешит на место преступления. Тоби едет вместе с ним. Разработчик игр был застрелен двумя выстрелами в упор.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Зарубежные

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»

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