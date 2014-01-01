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Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн
2014, The Listener 5
Фантастика, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Во время презентации новой видеоигры ее создатель был найден мертвым. Покойный Данкан – друг Дева, и тот спешит на место преступления. Тоби едет вместе с ним. Разработчик игр был застрелен двумя выстрелами в упор.
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Информация
СтранаКанада
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Зарубежные
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КВРежиссёр
Клемент
Вирго
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- Режиссёр
Питер
Стеббингс
- КОАктёр
Крэйг
Олейник
- ЭЭАктёр
Эннис
Эсмер
- ЛЛАктриса
Лорен
Ли Смит
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- Актёр
Питер
Стеббингс
- МРАктриса
Милен
Робик
- ТСАктриса
Тара
Спенсер-Нэйрн
- АПАктёр
Арнольд
Пиннок
- МСАктриса
Мелани
Скрофано
- Актёр
Энтони
Лемке
- МАСценарист
Майкл
Амо
- ПМСценарист
Питер
Мохан
- СКХудожница
Сандра
Кибартас
- АСХудожник
Армандо
Сгригнуоли
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- ТДМонтажёр
Том
Джоэрин
- ДДОператор
Джеймс
Джеффри
- Оператор
Дэвид
Грин